"التنمية المحلية" توجه المحافظات بوضع ملف الزيادة السكانية على رأس أولوياتها

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، المحافظين، بتفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان، واللجان التنسيقية للسكان بالمحافظات، للمتابعة الدورية للاستراتيجية القومية للسكان، وأهداف ومؤشرات الخطة القومية للسكان سنوياً، والعمل على تحقيقها من خلال خطط محلية سنوية للمحافظات، مع تحديد دور كل جهة ومسئوليتها في التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في مجال السكان بالمحافظات، بما يحقق النهج التشاركى في التعامل مع كافة القضايا التي يتم رصدها من وحدات السكان.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية قيام المجلس الإقليمى للسكان بدراسة وإقرار الخطة التنفيذية السنوية للسكان بالمحافظة، والمؤشرات السكانية المتعلقة بأهداف ونتائج الخطة، مع ضمان ارتباطها بالخطة القومية للسكان، والتي يتم إعدادها عن طريق فرع المجلس القومى للسكان وبمشاركة كافة الجهات المعنية داخل المحافظة وعرضها على اللجنة التنسيقية للسكان .

ووجه اللواء هشام آمنة بتعبئة الموارد المحلية بالمحافظة، ودعم مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتحفيز مشاركة الشباب والمرأة في كافة الأعمال المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية وتنمية المجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً .

كما أوصى وزير التنمية المحلية المحافظين بالاسترشاد بتجربة إدارة السكان بمحافظة القاهرة بمد جسور التعاون مع الجامعات لنشر المعرفة بالقضايا السكانية بين شباب الجامعة ومشاركتهم في رسوم خارطة الطريق ، كما وجه الوزير كذلك بالاسترشاد بالتعاون الذى تم بين وحدات السكان في محافظتى قنا والأقصر مع مبادرة " رواد النيل " من البنك المركزى الصري وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعميمها على جميع المحافظات واستمرار التنسيق مع مبادرة " مشروعك " ومنصة " أيادي مصر " ومديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة لخفض معدلات البطالة بين الشباب ودعم التدريب المهنى وعملية التسويق والمعارض .

كما وجه اللواء هشام آمنة باستمرار التنسيق مع مشروع " قيم وحياة " لنشر القيم الإيجابية لتنظيم الأسرة والعدالة بين الذكور والإناث والحد من تفضيل المولود الذكر ونشر روح الإنتماء والمواطنة وقيمة العمل والتعليم وغيرها من القيم اللازمة لإعادة بناء المواطن المصرى وتؤثر على مؤشرات التنمية البشرية .

كما طالب وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القوافل السكانية والصحية اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمية والتعليم والبطالة وتمكين المرأة اقتصادياً وتقديم كافة الخدمات للمواطنين ، وكذا تفعيل اللجان السكانية بالمراكز والقرى لمناقشة المشكلات التي يرصدها منسق السكان وفتح حوار مجتمعى حولها لتحليل الأسباب والتدخلات بالتنسيق مع شركاء العمل الحكوميين والمجتمع المدنى والخاص والقيادات المحلية والشباب .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية وباقى الوزارات والجهات المعنية على أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة في هذا الملف المهم.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية أن تكون القضية السكانية في صدارة اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة الحالية لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية، لافتاً إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر علي عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة.

وقال آمنة " أن الوزارة مستمرة في التنسيق والمتابعة مع المحافظات لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني ، وتوجيه كل محافظة بوضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.