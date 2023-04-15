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التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بالمنشاة جنوب سوهاج

السبت، 15 أبريل 2023 10:41 ص
التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بالمنشاة جنوب سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقى عامل يبلغ من العمر 52 سنة مصرعه غرقا، بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل غرقا بنهر النيل لعدم إجادته للسباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضابط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بغرق شخص بنهر النيل بناحية مركز المنشاة " تم إنتشال الجثة " و تبين غرق المدعو علي ف م ف 52 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية.

وبسؤال شقيقه المدعو صلاح ف م ف 56 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

 

 


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