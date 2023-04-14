اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 10:34 م
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محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى بعد انتهاء أعمال التطوير.. صور

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:11 م
محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى بعد انتهاء أعمال التطوير.. صور محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى
سوهاج – عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، "مرسى ناصر السياحي"، بحي شرق سوهاج، بعد انتهاء أعمال تطوير المرسي بتكلفة إجمالية بلغت مليون وتسعمائة ألف جنيه، يرافقه أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان. 

وتضمنت أعمال تطوير مرسي ناصر السياحي ثلاث مراحل بدأت بإنشاء بوابة المرسي، وأعمال الحماية المدنية، ثم أعمال تغيير الأرضيات، وإنشاء أرصفة جانبية، وبردورات، وتنسيق الموقع العام للمرسي، وتطوير البازارات، والكافتريا، ودورات المياه، وحجرات الإدارة، ورفع كفاءة الإنارة، وكذلك استغلال حوائط المرسى لتركيب اللافتات الإعلانية. 
 
وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المرسي السياحي، موجها بالحفاظ عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح البازارات والكافتريا الموجودة به، وحسن استغلال المرسي.
 
محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى (1)
محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى (1)

 

محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى (2)
محافظ سوهاج يتفقد مرسى ناصر السياحى (2)

 

مرسى ناصر السياحى بعد التطوير (1)
مرسى ناصر السياحى بعد التطوير (1)

 

مرسى ناصر السياحى بعد التطوير (2)
مرسى ناصر السياحى بعد التطوير (2)

 

مرسى ناصر السياحى بعد التطوير (3)
مرسى ناصر السياحى بعد التطوير (3)

 


سوهاج

محافظ سوهاج

الاسكان

السياحة

حى شرق



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