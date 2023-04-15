اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 10:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان على الفور

السبت، 15 أبريل 2023 09:17 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان على الفور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة الجانبين في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.
 
وقال جوتيريش في بيان نسب إلى المتحدث باسمه  السبت إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان ودعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.
 
وأشار البيان إلى أن الأمين العام يتواصل مع قادة المنطقة مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن.
 
من ناحيته وفي تغريدة له على موقع تويتر أعرب مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في السودان، وقال إن ما يقرب من 16 مليون شخص أي ثلث عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وحذر من أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع .

قوات الدعم السريع

حميدتى

السودان

اخبار السودان

الجيش السودانى

الامم المتحده

انطونيو جوتيريش



الموضوعات المتعلقة

الإمارات والكويت وتونس يعربون عن قلقهم البالغ جراء الأوضاع فى السودان

السبت، 15 أبريل 2023 03:50 م

وزارة الخارجية تتابع أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى السودان

السبت، 15 أبريل 2023 04:34 م

"الهجرة" تدعو اللجنة الوطنية لطلاب الخارج إلى بحث مستجدات أبنائنا بالسودان

السبت، 15 أبريل 2023 06:15 م

المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تتابع عن كثب ما يحدث فى السودان

السبت، 15 أبريل 2023 06:58 م

الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر

السبت، 15 أبريل 2023 09:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة