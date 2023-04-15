اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة فى كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر

السبت، 15 أبريل 2023 10:26 م
الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد القيامة فى كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر قداس عيد القيامة المجيد
كتب: محمد الأحمدى - محمد قاسم

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يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك للأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر مساء اليوم، بحضور عدد كبير من الأقباط الكاثوليك وأساقفة الكنيسة وعدد من الكهنة والشمامسة. 
 
وتحتفل طائفة الكلدان الكاثوليكية والتى يرأسها المدبر البطريرك الأب بولس ساتى المدبر البطريركى لإيبارشية القاهرة الكلدانية مساء يوم 15 أبريل في كاتدرائية سانت فاتيما. 
 
وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن عيد القيامة هناك توجه كبير في العالم أجمع بتوحيد يوم الاحتفال، بين الكنائس الشرقية والغربية، وحول إمكانية توحيد موعد احتفال عيد الميلاد في مصر قال إن تعليم الكنيسة الكلدانية أنها تتأقلم مع الاحتفالات المختلفة للكنائس الأخرى، وفى القاهرة والدلتا يعيدون يوم 25 ديسمبر حتى الراهبات في الصعيد أيضًا.  
 
قداس عيد القيامة المجيد (2)
قداس عيد القيامة المجيد 

قداس عيد القيامة المجيد (3)
قداس عيد القيامة المجيد 

قداس عيد القيامة المجيد (4)
قداس عيد القيامة المجيد 

قداس عيد القيامة المجيد (1)
قداس عيد القيامة المجيد 
 
 

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