الأشجار المثمرة تغزو القرى والوحدات المحلية بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد مراكز المنيا التسع من الشمال إلى الجنوب تطورا كبيرا، مع المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها ومنها مبادرة حياة كريمة التى ساهمت فى تغيير واقع الريف وقرى المحافظة فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة وتشمل 192 قرية تضم 757 تابع بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، كذلك مبادرة قوائم الانتظار ومبادرة صحة الأم وأيضا مبادرة زراعة 100مليون شجرة، تلك المبادرة التى تشهدها المحافظة وتقوم الوحدات المحلية بتنفيذها.

ففى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وصل عدد الأشجار المثمرة التى تم زراعتها حتى الآن حوالى 11315شجرة

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100مليون شجرة بمركز أبوقرقاص، وقد تم زراعة 11315شجرة بمركز ابوقرقاص.

وأكد رئيس المركز على الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبى الطرق العامة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية فى ملف المناخ بما يسهم فى توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

ديرمواس

تشهد الوحدات المحلية بمركز ديرمواس عملا متواصلا فى تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة، حيث متابعات مستمرة من القائمين على رئاسة مركز ومدينة ديرمواس وفى مقدمتهم عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والذى أكد أنه يتابع مجهودات الوحدة المحلية فى زراعة شتلات مثمرة وزينة بمداخل ومخارج القرى والمدينة وداخل اسوار المصالح الحكومية، واكد على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الرى لجميع الأشجار بالمناطق والأحياء والوحدات القروية التابعة للمركز وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة والحدائق والبساتين للحفاظ عليها وريها باستمرار ومتابعتها بشكل دورى بما يسهم فى توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعى البيئى.

مركز ومدينة المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال زراعة أشجار الزينة والاشجار المثمرة بمدخل قرية صفط الخمار وبمحيط المدارس بزمام القرية، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بهدف مراعاة البعد البيئى لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

ومن ناحيته أكد اللواء هانى بدوى رئيس المدينة، على استمرار جهود الوحدة المحلية للمتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية وبمداخل القرى، وهناك متابعة مستمر لأعمال التشجير والرى بالتنسيق والتعاون مع وحدات شئون البيئة على مستوى قرى، بهدف الحفاظ على ما تم زراعته من الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعى البيئى.



زراعة الأشجار (1)



زراعة الأشجار (2)