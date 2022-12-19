اليوم السابع
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النقل تنتهى من تطوير طريق شرم الشيخ - دهب وتؤمنه من السيول

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:30 م
النقل تنتهى من تطوير طريق شرم الشيخ - دهب وتؤمنه من السيول وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت وزارة النقل المصرية الانتهاء من تطوير طريق شرم الشيخ - دهب، بطول 80 كيلومترا، وإنشاء 2 عمل خرسانى مكون من 60 فتحة لتصريف السيول، كما استخدمت الوزارة تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت التي بدأ استخدامها في أعمال رفع كفاءة طرق محافظة جنوب سيناء، لخدمة الحركة المرورية وتسهيل حركة تنقل الأفراد وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة.
 
 
ونشرت وزارة النقل فيديو لطريق "شرم الشيخ- دهب"، يوضح أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها، وكذلك أعمال الرصيف والتخطيط، مؤكده أنه تم إنشاء 2 عمل خرساني مكون من 60 فتحة لتصريف مياه السيول، استعدادا للأمطار في فصل الشتاء.

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