اجتماع بين الرى والاتحاد الأوروبى لبحث التعاون فى أسبوع القاهرة للمياه المقبل

كتبت ـ أسماء نصار

عقد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وممثلي الإتحاد الأوروبي في مصر لمناقشة أوجه التعاون المشتركة خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر القادم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".



قال وليد حقيقى، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه عُقد كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ، وسيعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28 .



وأضاف أن المجهودات المصرية في هذه الفعاليات الدولية الهامة "أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ" تأتى في ضوء حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مشيراً إلى أن مصر تواصل التنسيق حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة "التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم" للتأكيد على ضرورة الإستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمي .



ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين .



كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمي للأسبوع" والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة في محاور "المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" .



وتم فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث العلمية والتي تقع ضمن نطاق محاور المؤتمر ، حيث تضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية .



كما سيتم عقد 4 مسابقات خلال الإسبوع هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" .



وتنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.



