اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

السبت، 15 أبريل 2023 03:52 م
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية اسعاف - أرشيفية

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أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بأنحاء الجسد؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة الصفدي، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل باقي المصابين إلى الإسماعيلية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول شخصين مصابين بسحجات وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام منطقة الصفدي، وأن الحادث قد اسفر عن غصابة 9 أشخاص، تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة، ونقل باقي المصابين إلى الإسماعيلية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 

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