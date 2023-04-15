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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية إلى 23 مايو المقبل

السبت، 15 أبريل 2023 02:20 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية إلى 23 مايو المقبل المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 23 مايو المقبل لاستجواب المتهمين.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية ، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

خليه الاسماعيليه

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى

خلية الإسماعيلية



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