إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب دراجة تروسيكل بالفرافرة

أُصيب 6 اشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة تروسيكل بقرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

ورد اخطار امني الي مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب تروسيكل بقرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من نجوى إبراهيم انور 22 سنة ، مروة جمال صديق 15 سنة، جمال صديق عبد المجيد 50 سنة، مبروكة شوكت مصطفى 50 سنة، شيماء حامد محمد 17 سنة، دعاء اشرف محمد 17 سنة بجروح وكدمات وإصابات متنوعة بالجسم وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الطبية، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.