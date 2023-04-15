اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 01:48 م
أكرم القصاص
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رئيس مركز الداخلة يوجه بتوفير مسكن لسيدة بعد انهيار منزلها بقرية الهنداو

السبت، 15 أبريل 2023 01:10 م
رئيس مركز الداخلة يوجه بتوفير مسكن لسيدة بعد انهيار منزلها بقرية الهنداو المنزل المنهار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه بناء على توجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز، بالاستجابة الفورية لاستغاثة إحدى السيدات من أهالى قرية الهنداو إثر تهدم منزلها المقام من الطوب اللبن والذى تعرض للانهيار دون وقوع إصابات، حيث ناشدت السيدة الأجهزة المختصة بدعمها نظرا لظروفها.
 
وعلى الفور وجه رئيس مركز الداخلة بالتحرك الفورى لدعم السيدة المتضررة، وتم نقلها إلى منزل آمن بالقرية الجديدة بعد التأكد من توصيل المرافق بهذا المنزل، وذلك بالتنسيق مع عمدة قرية الهنداو، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنيين .
 
وفي سياق متصل بدأت مديرية التضامن الاجتماعي، بحصر المنازل المتضررة من النمل الأبيض فى مركز باريس، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمساهمة فى إعادة بناء المنازل المتضررة من النمل الأبيض.
 
 
 

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