إصابة شخصين فى تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين "موتوسيكلين"، فى طريق الغزالى - فاقوس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين فى طريق الغزالى - فاقوس، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى وتم تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.