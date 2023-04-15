إزالة 3 حالات تعد بمركز أبو صوير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمخلفات البناء.

تنفيذا لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم السبت، بإزالة 3 حالات تعد بنطاق المركز، وتم تنفيذ إزالة لبناء بدون ترخيص مقام على أرض زراعية، عبارة عن سور من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، بطول 12 متر وارتفاع 3 متر، بقرية المحسمة الجديدة.

كما تم ردم قواعد لدور أرضي على مساحة 100 متر، لبناء بدون ترخيص، بعزبة المسخوطة.

وفي قرية المنايف، تم فك شدة خشبية لسمل، على مساحة 100 متر، لبناء بدون ترخيص، وتمت الإزالة في حضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.