اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 04:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 3 حالات تعد بمركز أبو صوير فى الإسماعيلية

السبت، 15 أبريل 2023 04:33 م
إزالة 3 حالات تعد بمركز أبو صوير فى الإسماعيلية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمخلفات البناء.

تنفيذا لتلك التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم السبت، بإزالة 3 حالات تعد بنطاق المركز، وتم تنفيذ إزالة لبناء بدون ترخيص مقام على أرض زراعية، عبارة عن سور من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، بطول 12 متر وارتفاع 3 متر، بقرية المحسمة الجديدة.

كما تم ردم قواعد لدور أرضي على مساحة 100 متر، لبناء بدون ترخيص، بعزبة المسخوطة.
 
وفي قرية المنايف، تم فك شدة خشبية لسمل، على مساحة 100 متر، لبناء بدون ترخيص، وتمت الإزالة في حضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

الاسماعيلية

البناء بدون ترخيص

التعدى على الاراضى الزراعية

محافظة الاسماعيلية

إزالة التعديات على أملاك الدولة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة