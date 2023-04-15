إزالة 13 حالة بناء مخالف وعشوائى فى 4 مراكز بالمنيا

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز "أبو قرقاص – ملوي – دير مواس- مغاغة"، 13 حالة تعد بالبناء المخالف بتلك المراكز والقري التابعة لها، حيث تم تطبيق الازالة الفورية وتحرير محاضر مخالفات لتلك التعديات، حيث شملت حالات التعديات بقري "دلجا بمركز دير مواس، ديروط ام نخلة وقلبا بمركز ملوي - بنى موسى و نزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص"، وكذلك 4 حالات مباني مخالفات خارج الحيز العمراني بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة.