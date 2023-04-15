اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 11:00 م
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إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تعدم 367 كيلو ياميش وسلع فاسدة.. صور

السبت، 15 أبريل 2023 09:35 م
إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تعدم 367 كيلو ياميش وسلع فاسدة.. صور إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك
الدقهلية - شريف الديب

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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية، قامت بتكثيف حملاتها على محلات بيع ياميش رمضان، حيث تم المرور على 60 منشأة لبيع الياميش تبين أن منها 9 بدون ترخيص و3 منشآت بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية لإتمام الغلق.

 
ولفت مكين إلى أنه تم إعدام 367 كيلو ياميش رمضان ونحو 111 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية، وتغير في الخواص وتم تحرير 47 محضراً منها 15 محضراً بالقرار 96 لنقص الاشتراطات و 32 أخرى بالقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية.
 
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار الحملات وسحب عينات من المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها وتحليلها بالمعامل لضمان صلاحيتها من عدمه حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف حملات مراقبة الأغذية لشهر رمضان المبارك لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك (1)
إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك

إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك (2)
إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك

إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك (3)
إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك

إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك (4)
إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك
 

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