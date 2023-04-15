ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الشركة القول إن صادرات الكهرباء استؤنفت فى 11 أبريل الجارى، والآن، تصدر أوكرانيا الكهرباء إلى بولندا ومولدوفا، ويتم تصدير الكهرباء فقط بشرط أن يحصل المستهلكون المحليون على الكهرباء كأولوية.



وذكرت الشركة أن السعة القصوى لصادرات الكهرباء إلى أوروبا هى الآن 400 ميجاوات فيما تعمل الشركة مع نظرائها الأوروبيين على زيادة هذه القدرة.



يذكر أن أوكرانيا بدأت فى تصدير الكهرباء إلى أوروبا في أواخر يونيو 2022، وفي أكتوبر 2022 ، تم تعليق صادرات الكهرباء بسبب الهجمات الروسية على مرافق البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا .



و في وقت لاحق، استقر الوضع، وبدأت الأطراف محادثات لاستئناف تصدير الكهرباء إلى أوروبا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.