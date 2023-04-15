أشهر القضاة.. المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية الأسبق

كتبت امنية الموجي

المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والنائب العام الأسبق، يعد أبرز شيوخ القضاء المصري قد تخرج عام 1958 من كلية الحقوق جامعة القاهرة والتحق بالعمل معاونًا للنيابة العامة 1960، وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية- جامعة القاهرة 1962، وفي عام 1964 حصل علي دبلوم القانون العام – جامعة القاهرة، ودبلوم مدرسة القضاء القومية الفرنسية بباريس 1979.

وتدرج في المناصب القضائية المختلفة في النيابة العامة والمحاكم حيث حظي بمنزلة مرموقة في سائر الدوائر القضائية لما إتسم به من تفان وتميز بالعمل والاداء ودماثة في الخلق الكريم.

شغل المستشار ماهر عبد الواحد منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام عام 1983، ثم مساعد أول وزير العدل عام 1992، وشغل منصب النائب العام خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2006، ثم شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا من (2006 وحتى عام 2009 ).

وتولي منصب أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، ورئيسًا لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ورئيسًا لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، و مسئولًا إعلاميًا لوزارة العدل لإمداد أجهزة الإعلام بالأنباء والموضوعات التي تتصل بالقضاء وإدارة العدالة، ومساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام، و أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، و عضوًا فنيًا بمكتب وزير العدل.

توفي النائب العام الأسبق، في 21 مايو 2021 عن عمر يناهز 82 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.