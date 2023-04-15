اليوم السابع
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أسعار الذهب في مصر رايحة على فين؟.. توقعات حركة الأسواق الأيام القادمة "فيديو"

السبت، 15 أبريل 2023 09:00 م
أسعار الذهب في مصر رايحة على فين؟.. توقعات حركة الأسواق الأيام القادمة "فيديو" اسلام سعيد
كتبت ريهام الباشا

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قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية موسعة حول حركة أسعار الذهب في السوق المصري وكذلك توقعات الأسعار الأيام القليلة القادمة ، حيث كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب أن الطلب مرتفع جدا على السبائك والجنيهات خلال المرحلة الحالية .


 
وأضاف في تصريحاته أن الطلب المرتفع على الذهب يجعل الأسعار في ارتفاع مستمر لتسجل مستويات غير مسبوقة عند 2270 جنيها للجرام من عيار 21.
 
أنهى الذهب تداولات الأسبوع بحركة كبير فى الأسواق العالمية، فبعد تسجيله أعلى مستوى فى 13 شهر يوم الخميس تخلى الذهب عن جميع مكاسبه يوم الجمعة، بعد أن تعافى الدولار وأشار عضو الفيدرالى إلى الحاجة لرفع الفائدة مرة أخرى، وفق تقرير جولد بيليون، وانخفضت أسعار الذهب الفورية أمس الجمعة بنسبة 1.8% لتفقد ما يقرب من 40 دولار لتهبط أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال الجلسة لتتخلى عن جميع مكاسبها الأسبوعية، ليشهد يوم أمس أكبر خسارة يومية للذهب فى ثلاثة أسابيع.

أسعار الذهب

الذهب

سعر الذهب

شعبة الذهب

شعبة الذهب والمجوهرات



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