أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة
مدبولى: توجيهات رئاسية بالحصر الدقيق للأراضى غير المستغلة فى المناطق المختلفة
مصر للطيران: وقف الرحلات لمطار الخرطوم من اليوم ولمدة 72 ساعة
الصحة: انتشار 3339 سيارة إسعاف و12 لانش نهرى لتأمين احتفالات الأعياد
الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية
وزير الإسكان: إعلان أسماء الفائزين بوحدات سكنية فى الإعلان الـ16 غدا
سونا: القوات المسلحة السودانية تؤكد تصديها لقوات متمردة تحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية
قالت القيادة العامة لـ القوات المسلحة السودانية، اليوم، السبت، إن هناك قوات متمردة على الدولة والسيادة الوطنية، وأنها تتصدى لعدو يحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية فى البلاد.
رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " علي منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل، حيث قامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، وذلك في أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعة الأعلاف.
مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى
رحبت مصر، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقا للاستثمارات الخاصة بمصر
لأول مرة.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان فى جميع أوقات الصلاة
تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان فى مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا، بحسب "روسيا اليوم".
أسعار الذهب تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 2270 جنيها للجرام
سجلت أسعار الذهب اليوم السبت هبوط بحوالي 15 جنيها في الجرام ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2270 جنيها، وذلك عقب هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية حوالي 50 دولارا لتسجل الأونصة 2004 دولارات في نهاية الأسبوع.
عيار 21 يسجل 2270 جنيها.
عيار 18 يسجل 1946 جنيها.
عيار 24 يسجل 2594 جنيها.
الجنيه الذهب 18160 جنيها.
اونصة الذهب 2004 دولارا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة