أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. مدبولى: توجيهات رئاسية بالحصر الدقيق للأراضى غير المستغلة فى المناطق المختلفة التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز. مصر للطيران: وقف الرحلات لمطار الخرطوم من اليوم ولمدة 72 ساعة أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، إنه في ضوء ما ورد إليها من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن الشركة عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 ولمدة 72 ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان. الصحة: انتشار 3339 سيارة إسعاف و12 لانش نهرى لتأمين احتفالات الأعياد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، بأعياد القيامة المجيدة، وشم النسيم، ويليها عيد الفطر المبارك.

الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقاً.

وزير الإسكان: إعلان أسماء الفائزين بوحدات سكنية فى الإعلان الـ16 غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 3" لمنخفضي ومتوسطي الدخل. سونا: القوات المسلحة السودانية تؤكد تصديها لقوات متمردة تحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية قالت القيادة العامة لـ القوات المسلحة السودانية، اليوم، السبت، إن هناك قوات متمردة على الدولة والسيادة الوطنية، وأنها تتصدى لعدو يحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية فى البلاد.

رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " علي منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل، حيث قامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، وذلك في أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعة الأعلاف. مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى رحبت مصر، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقا للاستثمارات الخاصة بمصر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافى الأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والأفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التى تستطيع الإسهام الفعَّال فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا وبتكلفة ضخمة في المستقبل. لأول مرة.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان فى جميع أوقات الصلاة تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان فى مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا، بحسب "روسيا اليوم".

أسعار الذهب تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 2270 جنيها للجرام