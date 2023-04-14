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Time الأمريكية تصدر قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة فى عام 2023.. تعرف عليهم

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:06 م
Time الأمريكية تصدر قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة فى عام 2023.. تعرف عليهم مجلة تايم
كتب محمد رضا

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أعلنت مجلة تايم الأمريكية عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2023، حيث ضمت القائمة مجموعة من الفنانين والرياضيين والسياسيين والقادة والمبتكرين والمؤثرين والشخصيات العامة، الذين كان لهم بصمة واضحة في مجالاتهم المختلفة.

وجاءت الأسماء المدرجة فى قائمة مجلة تايم الأمريكية " Time 100 " لأكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم خلال عام 2022، كالتالى:

الفنانون

مايكل بى جوردان

درو باريمور

آلى وونغ

بتلر أوستن

أوبرى بلازا

ريان جونسون

سلمى حايك بينولت

زوى سالدانا

جودى بلوم

كولين فاريل

ليا ميشيل

سيمون ليغ

وولفجانج تيليمانس

سوزان لوري باركر

نيل جايمان

شرفين حاجبور

إل أناتسوي

كولين هوفر

ستيف لاسي

زوي سالدانا - ويكيبيديا

Suzan-Lori Parks Wins Distinguished Playwright Award - The New York Times

الأيقونات

جينيفر كوليدج

كى هوى كوان

سارة ماردينى ويسرا مارديني

شاروخ خان

بيدرو باسكال

بريتنى غرينر

الملك تشارلز

سلمان رشدي

آبار روفافن

TRACIE D. HALL

PENG LIFA

شانون واتس

هالوك ليفنت

إمارا جونز

إيفون شوينارد

Jennifer Coolidge on her 'White Lotus' Emmy nod, being a star - Los Angeles Times

الرواد

دوجا كات

ميكائيلا شيفرين

بيلا حديد

سام ألتمان

نيلوفر حميدى وإلهه محمدي

توم براون

إس إس راجامولي

مربيست

إليزابيث ماروما مريما

بريتنى شميدت وبيتر ديفيس

سام ريفيرا

روبن زينج

إدوارد رينولدز

مارغريت ميتشل

دوجا كات: من هي ولماذا هي «المغنية الأكثر مكروهة» في باراغواي - Infobae

القادة

اولينا زيلينسكا

لويز ايناسيو لولا دا سيلفا

حكيم جيفريز

إيفان جيرشكوفيتش

جانيت يلين

شيرى رحمن

ميتش ماكونيل

أنتونى ألبانيز

مارغريت فيستاجر

جو بايدن

صموئيل أليتو

غوستافو بيتر

جينا رايموندو

أولكساندرا ماتفيتشوك

فوميو كيشيدا

سيندى ماكين

مارى هيريرا مجدلين

أولاف شولتس

بولا أحمد تينوبو

مين اونج هلاينج

Olena Zelenska: The war is always too long, even when it lasts one day — Official website of the President of Ukraine

رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده خلال 5 سنوات - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

جبابرة

أنجيلا باسيت

لورين باول جوبز

ليونيل ميسي

بادما لاكشمي

جون روكستروم

بيونسيه

باتريك ماهومز II

إيلون ماسك

جينا برينس بيثوود

كارين لينش

شو زى تشيو

أوزليم توريسى و أوغور شاهين

ديبورا ليبستادت

Angela Bassett makes Marvel history with Golden Globe win for 'Black Panther: Wakanda Forever' | CNN

قصة لورين باول: كيف أصبحت زوجة ستيف جوبز مستثمرة ذات نفوذ | طريقة الحياة | ihodl.com

مبتكرون

بوب إيجر

سارة كيت إليس

كيليان مبابى

ناتاشا ليون

مونيكا سيمبسون

ناثان فيلدر

وانجارى ماثاى

هيديتاكا ميازاكي

جيرود كارمايكل

كاثرين كولمان فلاورز

شون شيرمان

ايجا سواتيك

كيت اورف

ديمى أوغوينا

أندريا "آني" كريتشر

الرئيس السابق لديزني بوب إيجر يستحوذ على حصة في شركة كانفا الاسترالية - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

جولدن جلوب

 


Time 100

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