وقالت المجلة، فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية إنه تم تقديمه على أنه مدع عام سابق يتمتع بخبرة قليلة فى السياسة الخارجية ومصمم على مواجهة التحدى المتمثل فى برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وقالت المجلة خلال الحملة الانتخابية، دعا يون من حزب سلطة الشعب المحافظ إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالقضية الكورية الشمالية، مقارنة بسلفه الذى دفع من أجل مشاركة أكبر مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه في خطابه بمناسبة تنصيبه في 10 مايو، قدم يون "خطة جريئة" لتعزيز اقتصاد كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووى الكامل، إنها صفقة يقول محللون إنه من غير المرجح أن يقبلها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون".

وأشارت مجلة تايم إلى أن يون قال إنه يريد التحالف بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، الأمر الذي من المرجح أن يخلق احتكاكات مع الصين، موضحة إذا كان لدى يون أهداف كبيرة على المستوى الدولى، فسيحتاج أيضا إلى إثبات نفسه في وطنه.