اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 07:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"يونهاب": كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب

الجمعة، 14 أبريل 2023 07:00 ص
"يونهاب": كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب رئيس كوريا الشمالية كيم جون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب، وفق ما نشرت وكالة "يونهاب".

وذكرت كوريا الشمالية أن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كانت صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يعمل بالوقود الصلب"، في أول اختبار من نوعه لبيونج يانج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إن "النوع الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يحرز تقدما سريعا في الهجوم النووي المضاد".

هذا وأفادت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية الخميس بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.


كيم جونغ اون

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

صواريخ بالستيه

امريكا

سلاح نووى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة