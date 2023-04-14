"يونهاب": كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب

وكالات

أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب، وفق ما نشرت وكالة "يونهاب".

وذكرت كوريا الشمالية أن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كانت صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يعمل بالوقود الصلب"، في أول اختبار من نوعه لبيونج يانج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إن "النوع الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يحرز تقدما سريعا في الهجوم النووي المضاد".

هذا وأفادت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية الخميس بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.