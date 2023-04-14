وفاة طبيب مصرى أثناء أداء العمرة بالمملكة العربية السعودية ودفنه بمكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وفاة الدكتور أحمد عبد الفتاح أبو ستيت، وذلك عقب صلاة القيام خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وتم دفنه بمكة المكرمة.

وخيم الحزن على أهالي قرية كفر منصور بطوخ، حيث كان يتمتع بحسن الأخلاق وخدمة الجميع حتى أنهم كانوا يلقبونه بـ "طبيب الغلابة"، وكان الطبيب الراحل متخصصا في أمراض الصدر، ولا يتأخر عن خدمة أهالي قريته.

وكشفت أسرة المتوفي، أن الراحل الدكتور أحمد رزقه الله بحسن الخاتمة التى كان يتمناها طيلة العمر، حيث إنه طبيب بشري ولديهم ولد وبنت وزوجته متوفاة منذ 12 عاما، مؤكدين أنه فور وصوله إلى السعودية توفي بأول يوم بعد أداء مناسك العمرة، وبعد أن كان قد أمّ المصلين المرافقين له بصلاة القيام، وعقب ذلك ردد الحمد لله.. الحمد لله كده تمام قوي، ثم خلد إلى سريره وأثناء إيقاظ المرافقين له لصلاة الفجر اكتشفوا وفاته، وتم تشييع جنازته من الحرم المكي.

ونعى أهالى كفر منصور بطوخ بمحافظة القليوبية، الطبيب الراحل، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.