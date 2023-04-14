اليوم السابع
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تشغيل وحدة طب الأسرة بعرب الشعارة بشبين القناطر بعد رفع كفاءتها ضمن حياة كريمة

الجمعة، 14 أبريل 2023 04:41 م
تشغيل وحدة طب الأسرة بعرب الشعارة بشبين القناطر بعد رفع كفاءتها ضمن حياة كريمة وحدة طب الأسرة بعرب الشعارة بشبين القناطر
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، الانتهاء من رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بعرب الشعارة التابعة للإدارة الصحية بشبين القناطر، وذلك طبقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري ولتقديم مستوى عالي من الخدمة الطبية والعلاجية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبمعرفة إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالقليوبية.

 

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم إسناد أعمال رفع الكفاءة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستغرقت مدة التنفيذ 6 أشهر بقيمة تعاقدية مليون و900 ألف جنيه، وتم الاستلام الفني للوحدة من قِبل منسق حياة كريمة بمديرية الصحة، ومهندسي دار الهندسة، وبحضور استشاري المشروع والشركة المنفذة والإدارة الصحية بشبين القناطر.

 

وتابعت، أنه تم استئناف العمل بالوحدة المذكورة وجاري تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية بها.

 

ويذكر أن عدد المنشآت الطبية الجاري تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إدارة شبين القناطر، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 24 منشأة طبية منهم 4 وحدات رفع كفاءة خفيف، 2 منشأة إنشاء جديد، 18 منشأة تطوير شامل.

 

الوحدة الصحية بعد تطويرها
الوحدة الصحية بعد تطويرها

 

تطير الوحدة الصحية بعرب الشعارة
الوحدة الصحية بعرب الشعارة

 

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

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