وزيرا الخارجية السعودي والمغربي يبحثان هاتفيا "تطورات إقليمية ودولية"

وكالات

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك قبيل اجتماع وزاري عربي مرتقب في جدة يبحث عودة سوريا للجامعة العربية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال الذي جرى الجمعة، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح المملكتين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الشقيقين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، بما يعزز الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة العربية، وفق "واس".

وتستضيف السعودية اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على عزلة سوريا إثر اندلاع النزاع فيها.