اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نفوق 18 ألف بقرة إثر انفجار بمزرعة فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة

الجمعة، 14 أبريل 2023 08:49 ص
نفوق 18 ألف بقرة إثر انفجار بمزرعة فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة جانب من الحريق
وكالات الأنباء

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نفقت نحو 18 ألف بقرة فى انفجار بمزرعة للألبان فى ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر، فى بيان، نقله موقع "فرانس 24"، إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس". وأضاف أن "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".

ودمر الانفجار والحريق، ليل الاثنين الثلاثاء، مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف ووصف الحادث بأنه "مروع".

وأضاف ميلر "ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من هذا النوع في المستقبل".

ووجد رجال الاطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث "شخصا محاصرا في الداخل". وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو على فيسبوك إنه تم إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.

وصرح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا لشبكة س"ي بي إس" أنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرا على أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".

وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

 


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حريق فى مزرعه

حريق فى مزرعه فى تكساس

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