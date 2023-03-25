اليوم السابع
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اختناق مهاجرين اثنين حتى الموت على متن قطار شحن بولاية تكساس الأمريكية

السبت، 25 مارس 2023 09:55 ص
اختناق مهاجرين اثنين حتى الموت على متن قطار شحن بولاية تكساس الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت الشرطة فى مدينة أوفالدى بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن، ونُقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مستشفى للعلاج.

وأضافت الشرطة حسبما نقلت "سكاى نيوز"، أن المسؤولين تلقوا مكالمة على خط الطوارئ من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار.

وتابعت أن ما لا يقل عن 15 مهاجرا في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

ووفق الشرطة فإنه تم إخطار مسؤولي حرس الحدود الأمريكيين الذين تمكنوا من إيقاف القطار شرقي نيبا بولاية تكساس في مقاطعة أوفالدي.

وأغلق المسؤولون الطريق السريع 90 مؤقتا من أجل هبوط طائرات هليكوبتر.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر.

وذكرت قناة كيه.إس.إيه.تي التلفزيونية أن قائد شرطة أوفالدي يعتقد أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.

ونقلت القناة عن قائد الشرطة دانيال رودريجيز قوله "إنه لمن المحزن رؤية الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في هذه الحالة ووفاة اثنين منهم. هذا أمر مفجع".

من جانبها قالت القنصلية المكسيكية في إيغل باس في تكساس على تويتر إنها على علم بالواقعة وتجري اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين لتحديد ما إذا كان أي من الضحايا من المكسيك.

 


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