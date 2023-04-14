نصائح مهمة للمرأة الحامل.. أهمها قياس الضغط والسكر باستمرار

كتبت نهير عبد النبى

والتى تتمثل فى: حسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك بعض النصائح الهامة للمرأة الحامل وخصوصا فى الثلث الأول من الحمل،

-يجب اختيار طبيب للمتابعة معه بشكل مستمر طوال فترة الحمل وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من الحمل الصحى ونبض الجنين وغيره.

-ينصح بقياس الضغط والسكر باستمرار، وذلك لتجنب الارتفاع المفاجئ في الضغط الذى يعرضك لتسمم الحمل وتجنب الإصابة بسكرى الحمل.

- الاهتمام بتاول المكملات الغذائية والفيتامينات المناسبة لحالتك وذلك تحت إشراف الطبيب وخصوصا الفيتامينات الغنية بحمض الفوليك التى تحميك من تشوهات الجنين.

-ينصح الأمهات الحوامل بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتساعد على نمو الجنين، كما ينصح بتجنب تناول الوجبات السريعة.