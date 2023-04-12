ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22815 طن تشمل : 10880 طن يوريا صب و 226 طن يوريا معبأ و 619 طن صويا و 501 طن بودرة طفلة معبأ و 766 طن ملح معبأ و 1450 طن مولاس و 3073 طن كلينكر و 5300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17547 طن تشمل : 649 طن خردة و 1110 طن عدس و 273 طن بسلة و 2800 طن فول و 5000 طن ذرة و 3804 طن قمح و 3500 طن صويا و 250 طن خشب زان و 498 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 161 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 520 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 51 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4591 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158809 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 131812 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2517 طن قمح متجهين إلى شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5149 شاحنة .