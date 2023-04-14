مصرع طفل إثر إصطدامه بسيارة قرب ديوان محافظة البحيرة بدمنهور

لقى طفل مصرعه إثر إصطدامه بسيارة مسرعة بمدينة دمنهور بالبحيرة، كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع" عبدالرحمن ا.ا" 13 سنه مقيم بمدينة دمنهور إثر إصطدامه بسيارة ربع نقل بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور بالقرب من مبنى ديوان محافظة البحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.