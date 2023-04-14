مصرع شخصين وإصابة العشرات في انهيار جسر في كولومبيا.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب حوالى 15 شخصا، بعد انهيار جسر في كولومبيا بين كوينديو وفالي ديل كاوكا ، كما أكدت الوكالة الوطنية للبنية التحتية (ANI)، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.





وأشارت الصحيفة إلى أن أسباب انهيار الجسر لا تزال غير معروفة ويتم التحقيق فى أسباب الانهيار، وقال حاكم كوينديو ، روبرتو جاراميلو ، بعد دقائق من الانهيار كان هناك خمس سيارات في الحادث: اثنان من توربينات الشرطة ، وشاحنتان ، وسيارة خاصة. وبحسب المسؤول فإن القتلى من رجال الشرطة، وحتى الآن لم يتم تحديد الأسباب بعد.

وأضاف "نعتقد أنه كان بسبب ان الجسر قديم ، لكن الخبراء سيرون ذلك. وعلق قائلا "في الوقت الحالي ، تم استبعاد أنه بفعل اجرامى او ارهابى، وأضاف وزير النقل ، جييرمو رييس ، بعد ساعات على تويتر ، أن تقدم التحقيقات سيُعرض خلال الأيام المقبلة.



جسر فى كولومبيا

وتم بناء الجسر في عام 1984 ، وطلب رئيس بلدية كايسيدونيا ، كارلوس ألبرتو أوروزكو ، المساعدة من الحكومة الوطنية بعد "عزلها عمليًا". هناك قلق بشأن الاتصال المحدود مع بقية البلاد ، حيث أفاد السكان أن العديد من الجسور الأخرى فوق نهر لا فيجا قد تضررت.



حادث انهيار جسر فى كولومبيا