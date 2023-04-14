محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، والمساجد، والساحات المخصصة لصلاة العيد، ورفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضا مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، وكذلك التنسيق مع التموين لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة .

كما وجه "الفقي" بضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الإجازة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجها التهنئة للشعب المصري عامة وللأخوة الأقباط بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.