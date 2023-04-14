محافظ بنى سويف يلتقى عددا من المواطنين ويستمع لمطالبهم واحتياجاتهم عقب صلاة الجمعة

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين،بعد صلاة الجمعة،موجهاً بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ،ومكلفاً رئس المدينة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه،بجانب دراسة بعض المقترحات المشكلات وموضوعات خاصة بالمرافق والخدمات والمرافق،و المطالب الشخصية.

جاء ذلك عقب أدائه شعائر الصلاة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد،حيث ألقى الخطبة وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناولت" فضل ليلة القدر والعشر والأواخر ".

حيث أكد وكيل الأوقاف أن ليلة القدر هي ليلة الشرف والعز والكرامة، إذ أنزل الله تعالي خير كتبه على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وهي الليلة التي يقدر الله فيها أعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم ، وهي ليلة السلام والأمان من بدايتها حتى مطلع الفجر،وفي ذلك دعوة لنشر السلام في الأرض في هذه الليلة المباركة، حتى يعم الخير ويتحقق الاستقرار والإخاء بين الناس الإنسان.

وأضاف وكيل الوزارة قائلاً: إذا كانت ليلة القدر هى ليلة العفو الإلهي،لذا وجب علينا أن نعد أنفسنا لها بالحرص على قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء،وأن نستقبلها بالعفو والصفح والتسامح وتجاوز الخلافات ، فإن الشقاق يجلب الشرور ويمحق البركات ، مطالباً باغتنام ما بقى من الشهر الكريم عبادة واجتهاداً ونفعاً للناس ، التماساً ليلة القدر ، وطمعاً في ثوابه