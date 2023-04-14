محافظ الوادى الجديد يوجه بتفعيل مبادرة "فاستبقوا الخيرات" لجمع زكاة الأموال

ووجه محافظ الوادى الجديد، بقيام الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع بالاستمرار فى جمع زكاة الزروع بالتزامن مع موسم الأقماح وتخصيص العائد كخدمات للحى والأسر الأكثر احتياجًا، وتشكيل لجنة لبحث موقف أراضى الجمعيات الخيرية للنظر فى أمر الجمعيات غير الفاعلة ودعم الجمعيات النشطة.

وأكد الزملوط، تكليف الدكتور محمود شاهين، مدير مديرية الأوقاف بمتابعة إعادة تفعيل المبادرة والتى تهدف إلى وضع صناديق تبرعات بكل مسجد لدعم الحالات الأولى بالرعاية بكل حى، والتبرعات التى يجرى جمعها سيجرى دعمها بالمثل من جانب المحافظة لصرفها للحالات المحتاجة.

وأوضح الزملوط، أن هذه المبادرة تنفذ بإشراف مالى وإدارى من الأوقاف وبالمساجد الحكومية، لضمان وصول المبالغ المخصصة للخير لمستحقيها وصرفها في الجانب المخصصة له.