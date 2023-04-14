اليوم السابع
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بتكلفة 310 آلاف جنيه..

استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية "بدخلو" بالودى الجديد.. صور

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:30 م
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية "بدخلو" بالودى الجديد.. صور استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية بدخلو بتكلفة 310 آلاف جنيه، حيث تم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بسعة 1500 م3 بقرية بدخلو بمركز الداخلة، ضمن خطط المحافظة التنموية التي تستهدف القرى، وتستهدف المحطة معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها واستخدامها في زراعة غابات شجرية لتثبيت الرمال.
 
وفي سياق متصل، تستكمل رئاسة المركز أعمال ردم المصرف القديم بطريق الدهوس - القلمون، وتوسعة الطابانات، بمشاركة معدات الوحدة المحلية ومعدات خاصة بالأهالي وقلابات الوحدات المحلية بقري القلمون والجديدة وبدخلو، وذلك بهدف توسعة الطريق وتيسير حركة سير السيارات وإزالة مخاطر المصرف غير المستغل.
 
 
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (1)
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (1)

استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (2)
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (2)

استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (3)
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (3)

استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (4)
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (4)

استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (5)
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (5)

استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (6)
استكمال ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الثلاثية (6)
 

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قريه بدخلو

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