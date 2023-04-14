محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس في 5 أحياء ويشدد على الاستعداد للأعياد

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية محيط الكنائس بمراكز طنطا، كفر الزيات وبسيون، وحي أول وثان طنطا، صباح اليوم الجمعة، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد.

وأطمأن المحافظ على قيام رجال الوحدات المحلية بالانتهاء من أعمال النظافة في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح إبى جانب دهان البلدورات وقص وتقليم الأشجار.

ووجه محافظ الغربية باستمرار تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في نطاق الكنائس ولحين انتهاء الأعياد

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية (كنيسة الملاك، كنيسة الحمرا، كنيسة الأقباط الإنجيليين، مطرانية طنطا، كنيسة ماري جرجس ، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة، كنيسة سيدة البشارة) بحي أول وثان، إلى جانب تفقد كنيسة العذراء مريم وكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بكفر الزيات، واختتمت الجولة بتفقد كنيسة الشهيد العظيم ماري مينا العجائبي ببسيون وكنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.





