محافظ الدقهلية: حملة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بشرق وغرب مركز المنصورة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تنفيذ حملة مكبرة لتحسين مستوي النظافة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة، من خلال رفع تراكمات المخلفات الصلبة، وتراكمات المخلفات البلدية وتشغيل المكنسيات بالتنسيق مع جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وشملت الحملة مدينه المنصوره بالكامل وتم خلالها كسح مياه الأمطار المتبقية بعدد من الشورارع والميادين وهي مناطق" المجزر _ شوراع حي الجامعه _ السكه القديمه بجوار الكنائس"، كما تم تشغيل المكنسيات بشوارع "الجيش _ قناه السويس _ شارع الجمهورية _ المشاية وبورسعيد _ الطريق الدائري وطريق ترعه المنصورية"، كما شملت الأعمال تطهير بالوعات الأمطار ورفع ناتج التطهير بعدد من الشوارع وكذا غسيل الأرصفه بشارع بورسعيد كما تم رفع المخلفات الصلبه بمدخل قرية ميت مزاح وعلي الطريق السريع من نزله كوبري سندوب حتي كوبري الشرقاوية، وكذا خلف العمارات السكنية بجديله وبمنطقه قولونجيل ومنطقة المحولات وبجوار الموقف، كما تم تقليم الأشجار وتهذيب الحشائش بحديقه شجرة الدر استعدادا لاحتفالات أعياد الربيع.

وقال "مختار"، إن الحملة يشارك فيها عدد 19 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة من خلال 110 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والوحدات المحلية المشاركة باشراف ومتابعة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء، وأشار "مختار"، إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع التراكمات بأنحاء المنطقة المركزية بمناسبة الأعياد.

ومن جانبه قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، إنه تم رفع 500 طن مخلفات صلبة و1225 طن مخلفات بلدية من انحاء المنطقة المركزية والحملة مستمرة حتي الثلاثاء القادم مضيفا ان الحملة تشارك بها معدات نظافه ما بين حفار ومكانس وسيارات نقل قلاب حموله مابين 20 و10 و5 طن، وكذلك عمال بعدد 212 عامل نظافه تابعين لجهاز النظافة وللوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وفي ذات السياق تابع "مختار"، تواصل أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مركز طلخا باشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة ، وبمركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.