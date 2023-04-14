محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس الثانى والطوائف الإنجيلية والكاثولكية بعيد القيامة

بعث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ المحافظ كل من القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان ، وبعث محافظ أسوان أيضاً ببرقية تهنئة للسير البروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، وبأن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

وأضاف، أن مظاهرة الود والتآخى خلال الأعياد ، والتى تلاقت هذا العام فى توقيت واحد تمثل ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة ، فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.