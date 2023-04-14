محافظة الجيزة: غلق طريق الواحات جزئيًا بالاتجاه القادم من طريق الفيوم

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال حفر لتوصيل خط صرف مياه الأمطار بطريق الواحات تحديداً بجوار مدينة حدائق الأهرام بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى بطريق الواحات تحديداً بالموقع والإتجاه المشار إليه وذلك لمدة (يومين) ابتداءً من صباح اليوم الجمعة الموافق 14/4/2023 وحتى صباح يوم غد السبت الموافق 15/4/2023، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وأشارت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.