لمحة قانونية.. إزاى تعمل معارضة على حكم غيابي في جنحة ؟

كتب إيهاب المهندس

يتفاجأ بعض المواطنين أثناء سفرهم أو أثناء الكشف على صحيفتهم الجنائية بصدور أحكام غيابية ضدهم في دعاوي الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.

وفى هذا السياق يقول الدكتور وليد وهبة المحامي بالنقض، إنه وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية وتحديدا المادة 398 إجراءات جنائية حددت كيفية تقدم معارضة على الأحكام الغيابية.

وأشار إلى أن المادة نصت على: " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية

وأضاف "وهبة"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه توجد خطوات يتم اتباعها للمعارضة على الأحكام الغيابة ومنها ...

1 ـ تقديم طلب لرئيس النيابة ألتى تنظر القضية سواء كانت كلية أو جزئية وبيتم كتابة معلومات عن القضية .

2 ـ يقدم الطلب مرفق به صفة مقدمه إن كان المتهم بشخصه أو توكيل إن كان محاميه.

3 ـ يتم سداد رسوم الكفالة لوقف التنفيذ ثم يتم التقرير بالمعارضة فى قلم الكتاب وتحديد الجلسة واعلام المتهم بها