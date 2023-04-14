قيادات شركة كهرباء القناة يكرمون أبطال نادى الكهرباء بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية، احتفالية تكريم لاعبة كهرباء الإسماعيلية شمس محمد أحمد، بعد تحقيقها إنجاز جديد تاريخى يعتبر الأول من نوعه بعد نجاحها فى اقتناص 3 ميداليات ذهبية لتضرب الرقم العالمي وتسجل ارقام عالمية جديدة باسم مصر ونادى كهرباء الإسماعيلية لتنفرد بصدارة التصنيف العام وتتفوق علي أمريكا بذهبية جديدة خلال مشاركتها ببطولة العالم لرفع الاثقال التى أقيمت بألبانيا.

وفى كلمته ، أعرب "أبو وردة" عن سعادته البالغة وامتنانه بتحقيق هذا الانجاز التاريخى الذى يثبت يوما تلو الآخر وجود كفاءات وطاقات بشرية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خير سفراء للرياضة المصرية بشكل عام وليس لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بوجه خاص ، مؤكدا أن دعم ومساندة جميع الفرق والالعاب الرياضية بنادى كهرباء الإسماعيلية أمر حتمى ويستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لتحقيق نتائج إيجابية ومتميزة.

وأكد "أبو ورده" على هامش إحتفالية إقامتها الشركة خلال حفل افطار أقيم بمقر الشركة بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة يتقدمهم المهندس حمدى عكاشه عضو مجلس إدارة الشركة ، المهندس إبراهيم كامل عضو مجلس إدارة الشركة ، المحاسب أحمد عادل عضو مجلس إدارة الشركة ، المهندس إبراهيم شحاته عضو مجلس إدارة الشركة ، المحاسب سعيد الشاعر عضو مجلس إدارة الشركة ، المهندسة صفاء عبد الرحمن عضو مجلس إدارة الشركة ، المحاسبة أمل شحاته عضو مجلس إدارة الشركة.

أن نادى كهرباء الإسماعيلية سيكون قلعة رياضية تليق بالعاملين بالقطاع وليس شركة القناة بوجه خاص لما للرياضة من مساهمة فى رفع الروح المعنوية وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع مشددا على أن اللاعبة "شمس" تستحق أكثر من ذلك التكريم لما حققته من انجاز تاريخى يعتبر بمثابة فخر لنادى كهرباء الإسماعيلية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية عن سعادته الغامرة بتحقيق لاعبة الفريق الانجاز الجديد ، مؤكدا استمرار دعمه الكامل ومساندته لكافة لاعبى كهرباء الإسماعيلية بمختلف الألعاب والفرق الرياضية محليا ودوليا .

وحضر الإختفال كلا من المحاسب أحمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش المالى والتجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار عبد الباسط عثمان المستشار القانونى للشركة.

وشارك فى الإحتفالية من قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء كلا من المحاسب عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية بالشركة ، النقابى البارز على خلاف عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة النقابية ، السيد عادل الاشول رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة ، المهندسة امل جنيدى رئيس قطاعات السويس والبحر الأحمر ، المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات الشرقية والمدن الجديدة ، المهندسة امل الاباصيرى رئيس قطاعات التحكم والاتصالات بالشركة ، المهندس أشرف قطب رئيس قطاعات المشروعات والشئون الفنية ولفيف من القيادات والعاملين بالعلاقات العامة ومختلف قطاعات وإدارات الشركة ومجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية.

كما حضر الحفل الكابتن علاء الدين حسن كامل عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال والذى حصل على إشادة وثناء خاص من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمجهوداته المضنية فى الرياضة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بوجه خاص.

وفى كلمته ، تقدم المحاسب عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية بالشركة ونائب رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية بشكره وامتنانه لرئيس مجلس الإدارة ومجهوداته التى استطاعت انتشال الشركة والنادى من عراقيل وسلبيات دفعتها أن تحقق خطى متميزة ونتائج إيجابية على مختلف المستويات ، بالإضافة لما تحقق من استقرار كبير فى قطاعات الشركة المختلفة بفضل السياسة الحكيمة التى نجح فيها وكان لها بالغ الأثر فى معدلات الٱداء المختلفة.