"كهرباء القناة" تواصل ملاحقة سارقى التيار فى الإسماعيلية وسيناء.. صور

تستمر شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، فى حملاتها لملاحقة سارقى التيار الكهربائي بجميع إدارات وفروع الشركة بهدف تحسين الأداء وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشهدت إدارات الشركة مساء أمس الأحد حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائى بعدد من مدن القناة، بالإضافة إلى تحصيل المتاخرات على المنشآت التجارية.

وحرصت فرق الضبطية القضائية ومسئولى الشبكات ورؤساء الهندسات والشؤون التجارية بالإسماعيلية وشمال و جنوب سيناء والسويس و بورسعيد والشرقية والبحر الأحمر، على المرور على جميع مراكز المحافظة لتحصيل اموال الشركة ومكافحة سرقات التيار الكهربائى التى أثمرت عن ضبط الكثير من سرقات التيار الكهربائي.

كما تجوب فرق الضبطية القضائية بقطاع كهرباء شمال سيناء جميع مراكز ومدن المحافظة، وشن حملات كبيرة يتم فيها تغيير العدادات المعطله وكذلك مكافحة سرقات التيار الكهربائى وكذلك بقطاع كهرباء السويس والتأكد من استمرار واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.