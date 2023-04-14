ضبط 568 حالة إشغال مخالفة فى حملات مكبرة لإزالة التعديات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع: محرم بك، الرصافه، الاسكندرانى، الابعاديه، المحور ، قنال السويس، الخازن، بنى اميه، ابن زيتون ، النبى دانيال، السلطان حسين ،سلامة حجازى ، اسماعيل مهنا ، محمود حسين فهمى ، أمام مستشفى احمد ماهر ،مسجد العطارين ،مسجد الحضرى، عبد القادر الغريانى، جرين ،منشا ،والمنزلاوى وأسفرت الحملة عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع و90 حاجز حديدي

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت شوارع 30 عرامة ، 30 ابو خروف ، 30 المعهد الديني ، الصفا والمروة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 108 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وعربات الباعة الجائلين شملت شارع البيطاش ،شارع السماليهي ، طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر ، الهانوفيل ، شارع رضوان ، شارع السلام ، شارع الجمعية ، شارع العوامي ، إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 وأسفرت الحملة عن ضبط 108 حالة إشغال متنوع

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع جمال عبد الناصر ، ملك حفني ، منطقه فيكتوريا ورصيف مدرسه كلية النصر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 40 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.