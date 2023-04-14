ضبط 2 طن و 364 كجم لحوم مخالفة بحملات التفتيش فى الشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية ،2 طن و 364 كجم لحوم و كبده و أسماك و دجاج مخالفة خلال الحملات التفتيشية، على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، واستعدادا لاستقبال عيد شم النسيم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، أقسام الصحة الإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن،الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، الرقابة الإدارية، قامت يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة و ضبط 2طن و 364 كجم لحوم و كبدة و أسماك مخالفة بيانها 106 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و طن و 804 كجم كبده و 200كجم رنجة و38 كجم لحوم مصنعة و 67 كجم مجهولة المصدر، وبدون بيانات و 149 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .