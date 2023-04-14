شئون الحرمين: جاهزية الخدمات لاستقبال المصلين فى الجمعة الرابعة من رمضان

وكالات الأنباء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن جاهزيتها لاستقبال القاصدين لأداء صلاة الجمعة اليوم، بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هاني بن حسني حيدر حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه نظرًا للكثافة الكبيرة التى يشهدها المسجد الحرام استنفرت الرئاسة كامل طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية لتحقيق الانسيابية والمرونة في الحركة ورفع كفاءة الخدمات الشاملة لضيف الرحمن، كما ستستثمر الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام للتيسير على القاصدين أداء عباداتهم.

وأفاد المتحدث الرسمي، أن خطبة الجمعة ستذاع عبر منصة منارة الحرمين والترددات الإذاعية بلغاتِ عدة، كما أن الرئاسة عززت من الكوادر المعنية بالترجمة الميدانية لإرشاد القاصدين لضمان شمولية الخدمات لكافة الزوار من الناطقين بغير العربية.

وبين أن مراقبي الأبواب سيعملون على استقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين.

وأشار هانى حيدر، إلى أن الخطط الميدانية ستعمل على تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية، والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب خطة الرئاسة المعتمدة، ومراعاة عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس خلف المقام، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.