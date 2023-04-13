وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي - في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "عطاء للكبار يصنعه الأخيار"، مؤكدا تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والاهتمام بكبار السن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والتسهيلات اللازمة التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، وتذليل الصعوبات وتلبية جميع الاحتياجات.

وأشار إلى أن توفير الفرق الطبية للاطمئنان على صحة ضيوف الرحمن، يأتي مواكبة لحملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) تحت شعار "من الوصول إلى الحصول" تحقيقا لرؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن.