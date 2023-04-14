سهرة رمضانية علمية حول تحديات الأمن السيبرانى فى جامعة المنصورة الجديدة

حضر السهرة العلمية الدكتورمعوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتورإبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب ، وعمداء ومديرى برامج كليات الجامعة، وطلاب الجامعة خلال السهرة الرمضانية العلمية، التى نظمتها كلية علوم وهندسة الحاسب، حول تحديات الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمى وكذلك استراتجيات الحماية والوقاية من الهجمات السيبرانية

بدأت السهرة العلمية بكلمة رئيس الجامعة، عن وجوب الاهتمام بمثل هذه الموضوعات حيث إن علوم وأمن المعلومات أصبحت من أساسيات العصر الحالى وكذلك المستقبل.

كما ألقى عميد الكلية كلمه حول أمن المعلومات والهجمات السبرانية، واستكملت الندوه العلمية عن تعريف الأمن السيبراني وأهميته عالميا ومحليا، انواع الهجمات الالكترونية وأمثله عليها، وكيفية الوقاية من هذه الهجمات، كيفية حماية المؤسسات والجهات الحكومية من خطر التجسس والهجمات السيبرانية، وأهم الممارسات التي تحافظ على سلامة البيانات الخاصه من الهجمات الإلكترونية أو التجسس، وأخيرا كيفية حمايه أطفالنا الصغار من خطر هذه الهجمات وتتبع سلوكياتهم عبر شبكة الانترنت، وانتهت الندوة بفتح باب الأسئلة والاجابات لتعظيم الاستفادة من الندوة ونشر الخبرات بين الحضور.