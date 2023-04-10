رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك اتحاد طلاب الجامعة الإفطار للعام الثانى

شارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فى الإفطار الجماعى داخل الحرم الجامعى، حيث نظم اتحاد طلاب جامعة المنصورة الجديدة إفطارا جماعيا، وحضر الإفطار جميع منتسبى الجامعة من طلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإدارى بالجامعة، واوصى رئيس الجامعة بأن تكون عادة سنوية بجامعة المنصورة الجديدة، فى شهر رمضان المبارك، وهو لقاء الأسرة الواحدة بين جميع منتسبى جامعة المنصورة الجديدة للعام الثانى على التوالى هذا وقد جمع مختلف الكليات وقطاعاتها بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين، بعيدًا عن روتين الدراسة والعمل اليومى وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود

وأشار " الخولي" أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التى تسهم فى خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين جميع منتسبى الجامعة، وخلال لقاءه بالطلاب أكدوا على توفير الجو الملائم للطلاب خاصة أنه متزامن مع انتهاء الامتحانات

وأعرب عبد الله جاد أمين عام الجامعة، عن اعتزاز الجهاز الإدارى بمشاركة رئيس الجامعة لهم فى حفل الإفطار الجماعى، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء فى شهر رمضان المعظم، والذى يظهر الجانب الحضارى والتعامل الراقى الذى يوليه رئيس الجامعة لأبنائه العاملين

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الحاضرين، مثنيًا على تنظيم هذا الحفل ومعربا عن سعادته دائما بالتواجد وسط طلاب الجامعة، متمنيا التطور والتقدم الدائم للجامعة بكافة كلياتها وأن تظل دائما متميزة.