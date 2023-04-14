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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى صلوات الجمعة العظيمة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:08 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى صلوات الجمعة العظيمة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة صلوات الجمعة العظيمة
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر  منذ قليل فى احتفال الجمعة العظيمة ، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، بمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وعدد من قساوسة الكنيسة،  وشعب كنيسة مصر الجديدة  الإنجيلية.

ويقود التسبيح المرنم ناصف صبحي بصحبة فريق ترانيم الكنيسة، و تضمن برنامج الاحتفال مجموعة فقرات متنوعة لمدارس الأحد.   

وشارك رئيس الطائفة أيضا فى احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وبحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية وشعب كنيسة عين شمس الإنجيلية.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "كل عام وحضراتكم بخير، نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث مفصلي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان الحرية والسلام لعالم تكبل بالخوف". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني للتأمل بشكل عميق في عمل الله الخلاصي والتحريري من الخطية، وفي غسل الأرجل نرى المسيح يقدم لنا رؤية للقيادة الخادمة".
 
تواجد رئيس الطائفة الإنجيلية
تواجد رئيس الطائفة الإنجيلية

 

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات

 

شباب الكنيسة
شباب الكنيسة

 

تواجد المصلين
تواجد المصلين

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

الجمعه العظيمه

صلوات الجمعه العظيمه



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